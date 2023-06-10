Санкт-Петербург, 10 июня, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Первый с 2019 года авиарейс из Шанхая приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу, 10 июня, сообщило агентство ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейс

«Авиакомпания China Eastern Airlines запустила прямые рейсы в Шанхай из аэропорта Пулково. Первый с 2019 года рейс приземлился сегодня в Петербурге по расписанию в 21:05», — рассказали агентству в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Отмечается, что в ближайшее время рейсы в Шанхай будут регулярно выполняться на воздушных судах Airbus A330-300. Перелёты будут осуществляться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в России с 12 июня откроют второй воздушный коридор для рейсов на южном направлении. Отмечается, что пилоты уже получили соответствующие извещения о будущих нововведениях.