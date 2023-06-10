В Ленинградской области возбудили уголовное дело после инцидента в цирке
В Ленинградской области задержан директор цирка после обрушения трибун с людьми
Деревня Лесколово, Ленинградская область, 10 июня, 2023, 23:26 — ИА Регнум. По факту обрушения трибун в цирке-шапито в Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Как сообщает 10 июня Следственное управление Следственного комитета России по Ленинградской области, задержан директор цирка.
По данным следствия, инцидент произошёл 10 июня в посёлке Лесколово Всеволожского района.
«Во время представления в цирке-шапито «Малибу», где присутствовало около 150 зрителей, произошло обрушение трибуны. По предварительным данным пострадали двое детей 2017 и 2015 годов рождения, которые доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
Ранее ИА Регнум передавало, 10 июня в ленинградском цирке-шапито во время представления находились около 120 человек. Люди эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей.
В конце мая при проведении футбольного матча на территории спортшколы в Ростове-на-Дону обрушилась трубуна. В результате погиб один человек, ещё 36 пострадали.