Деревня Лесколово, Ленинградская область, 10 июня, 2023, 23:26 — ИА Регнум. По факту обрушения трибун в цирке-шапито в Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Как сообщает 10 июня Следственное управление Следственного комитета России по Ленинградской области, задержан директор цирка.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

По данным следствия, инцидент произошёл 10 июня в посёлке Лесколово Всеволожского района.

«Во время представления в цирке-шапито «Малибу», где присутствовало около 150 зрителей, произошло обрушение трибуны. По предварительным данным пострадали двое детей 2017 и 2015 годов рождения, которые доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Ранее ИА Регнум передавало, 10 июня в ленинградском цирке-шапито во время представления находились около 120 человек. Люди эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей.

В конце мая при проведении футбольного матча на территории спортшколы в Ростове-на-Дону обрушилась трубуна. В результате погиб один человек, ещё 36 пострадали.