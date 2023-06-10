Херсон, 10 июня, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Порядка 11,5 млрд рублей потребуется на возмещение ущерба после разрушения Каховской гидроэлектростанции. В дальнейшем сумма может возрасти, сообщил 10 июня глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Предварительный расчет ущерба, нанесенного терактом нацистов инфраструктуре области, завершён. Он измеряется колоссальной суммой 11,5 миллиардов рублей», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Алексеенко, цифра не является окончательной. В населённых пунктах, с которых ушла вода, начинают проводить инженерную разведку территорий. Для обеззараживания почвы и воды в Херсонскую область доставлены необходимые реагенты.

Ранее ИА Регнум передавало, что в ночь на 6 июня после очередного обстрела со стороны ВСУ часть задвижек Каховской ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов оказались полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС и начали эвакуацию населения.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что, по расчётам гидрологов, Днепр войдёт в своё привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня.

На Украине ущерб от разрушения Каховской ГЭС оценили в $14 млрд. По словам посла Украины в Германии Алексея Макеева, часть суммы в размере $3,3 млрд уже выделена из бюджета Украины.