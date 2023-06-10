Вашингтон, 10 июня, 2023, 22:21 — ИА Регнум. Осуждённый террорист Теодор Качинский умер в американской тюрьме на 82-м году жизни, сообщил 10 июня телеканал ABC со ссылкой на представителя Федерального бюро тюрем.

TryJimmy Тюрьма

Известный по прозвищу Унабомбер преступник был найден в своей камере. Его смерть констатировали в местной больнице.

С 1978 по 1995 годы Качинский отправлял по почте взрывные устройства в офисы авиакомпаний и университеты, в результате погибли три человека, ранения получили более 20 граждан.

Террориста после задержания в 1996 году и приговорили к пожизненному заключению. По состоянию здоровья в конце 2021 года его перевели в тюремную больницу.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в американской тюрьме скончался заключённый по имени Лэшон Томпсон в результате многочисленных укусов насекомых Сотруднику, который вошёл к нему в камеру, пришлось надеть защитный костюм. Про словам адвоката, в тюрьму Томпсон попал здоровым, но его содержали в условиях, которые не подходят даже животным.