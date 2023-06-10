Москва, 10 июня, 2023, 22:12 — ИА Регнум. Стали известны все команды, которые сыграют в следующем сезоне Российской премьер-лиги. Полный список команд определился в субботу, 10 июня, после завершения ответных матчей плей-офф РПЛ «Енисей» — «Факел» и «Родина» — «Пари НН».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

По итогам основной части чемпионата по итогам 30 туров участие в РПЛ 2023/24 себе гарантировали «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов», «Ахмат», «Краснодар», «Оренбург», «Локомотив», «Динамо», «Сочи», «Урал» и «Крылья Советов».

Также «Рубин» и «Балтика», занявшие первые два места в турнирной таблице Первой лиги, обеспечили себе повышение в дивизионе.

По итогам двухматчевых противостояний воронежский «Факел» одержал уверенную победу над «Енисеем» (0:1, 2:0), а «Пари Нижний Новгород» удержал преимущество и не пропустил клуб «Родина» (0:3, 0:2).

Как передавало ИА Регнум, ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что перед матчем финала Кубка России с «Краснодаром» испытывает эмоциональный подъём и ожидает огромное количество болельщиков на трибунах стадиона «Лужники». Он добавил, что к игре, которая пройдёт 11 июня, важно подойти в правильном психологическом состоянии.