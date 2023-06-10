Стамбул, Турция, 10 июня, 2023, 22:00 — ИА Регнум. В финальном матче футбольной Лиги чемпионов сезона 2022–2023 годов 10 июня встречаются английский «Манчестер Сити» и миланский «Интер».

John Fischer Футбол

Матч проходит в Стамбуле. Игра началась в 22:00 по местному времени (совпадает с московским).

«Манчестер Сити» вышел на поле в следующем составе: Эдерсон, Диаш, Эрнандес, Аке, Стоунз, Аканджи, Силва, Де Брейне, Гюндоган, Грилиш, Холлан.

В составе «Интера» с первых минут сыграют: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Дюмфрис, Мартинес, Джеко.

В минувшем сезоне победителей Лиги чемпионов стал мадридский «Реал». В финальном матче в Париже он одержал победу над «Ливерпулем» со счётом 1:0.

«Манчестер Сити» Лигу чемпионов ранее не выигрывал. На счету «Интера» — три победы: в 1964 и 1965 годах (тогда турнир назывался Кубком чемпионов), а также в 2010 году.

Ранее 10 июня сообщалось, что финал Лиги чемпионов посетит владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур. На игру собственной команды он придёт впервые за 13 лет.