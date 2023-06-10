Санкт-Петербург, 10 июня, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Во время спектакля «Лебединое озеро» в Мариинском театре Санкт-Петербурга одна из зрительниц распылила перцовый баллончик, сообщает 10 июня 78.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Фойе Мариинского театра (Новая сцена)

По информации канала, причиной ЧП стал конфликт зрителя и охраны. Перед началом балета в фойе один из гостей начал снимать видео, на что охрана сделала ему замечание. Тот в ответ распылил перцовый баллончик в лицо сотруднику. По некоторым данным, агрессором была женщина.

В итоге зрителей эвакуировали, помещение проветрили.

«Спектакль был срочно остановлен, и в театре объявили технический перерыв. Во время перерыва в зале была включена дополнительная усиленная вентиляция, после чего показ спектакля продолжился», — сообщили в пресс-службе театра.

Отмечается, что в результате инцидента за помощью к врачам обратились три человека, госпитализация им не понадобилась. С дебоширом разбираются полицейские.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре словесный конфликт петербургского школьника и приезжего молодого человека, работающего грузчиком, закончился применением баллончика со слезоточивым газом на платформе станции метро «Пушкинская» в Петербурге. Школьник распылил газ в сторону грузчика, после чего был задержан полицейскими.

Сообщалось, что причиной конфликта стало то, что приезжий снимал школьника на телефон, а на вопрос о причине съёмки ответил нецензурной бранью. После чего школьник применил к оппоненту баллончик. Грузчику медицинская помощь не потребовалась.