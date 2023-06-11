Москва, 11 июня, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Московская компания Engy разработала систему роботизированного склада со стеллажной системой и роботом-манипулятором. Такая система позволяет сократить использование свободной площади на 40%, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«Столичные предприятия постоянно стремятся повысить эффективность своей работы, в том числе за счет внедрения новых технологий. Складские помещения — неотъемлемая часть производственной площадки, их грамотное использование благоприятно сказывается на работе», — отметил Овчинский. Он добавил, что система не только оптимизирует хранилища, но и увеличивает скорость работы склада, количество производимых операций и позволяет сократить операционные расходы.

На сегодняшний день система проходит через опытную эксплуатацию. После прохождения этого этапа начнётся серийное производство. Система представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из рядов одинаковых секций, в которых расположены полки для размещения поддона с товарами. Роботизированный комплекс определяет габариты и массу продукции, после чего он выбирает место ее складирования.

Компания Engy работает на рынке с 2015 года и специализируется на разработке, проектировании и серийном производстве различных устройств самообслуживания. У компании есть свое конструкторское бюро, современное производство. Собственная команда разработчиков и инженеров компании решают задачи по автоматизации различных отраслей и сфер бизнеса любой сложности.