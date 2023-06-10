Донецк, 10 июня, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Два взрыва второй раз за день прогремели в Донецке, сообщает ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Система ПВО сработала», — уточнили агентству в экстренных службах.

Ранее ИА Регнум сообщало о трёх взрывах, которые прогремели в Донецке днём 10 июня. В экстренных службах уточнили, что в столице Донецкой Народной Республики работает система противовоздушной обороны (ПВО). Мэр Донецка Алексей Кулемзин позднее сообщил, что в результате обстрела Петровского района города погиб мирный житель.

Также ранее сообщалось, что ВСУ 10 июня выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке.