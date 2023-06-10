Оттава, 10 июня, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Власти Канады ввели санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщили 10 июня в МИД страны.

Alex Indigo Флаг Канады

Также в новый санкционный список Оттавы попали блогер Юрий Подоляка, бывший первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов, министр культуры Херсонской области Александр Кузьменко и ещё ряд руководителей регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

Санкции вводятся за попытки указанных лиц «уничтожить украинские культурные объекты, институты и украинскую самобытность», заявили в МИД Канады.

Ранее 10 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении санкций в отношении 24 граждан и 17 предприятий России. Фамилий и названий он не привёл, как и поводов для введения ограничений.

В ходе своего визита в Киев 10 июня Трюдо также сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его объём составит 373 млн долларов, передать, в числе прочего, планируется ракеты класса «воздух — воздух» и артиллерийские снаряды.

Канада конфискует российский транспортный самолёт Ан-124 «Руслан», рассказал также Трюдо. Борт, который в 2022 году по запросу правительства Канады доставил в Оттаву партию тестов на коронавирус из Китая, будет передан Украине.