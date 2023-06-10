Севастополь, 10 июня, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о громких звуках, которые могут быть слышны в городе во время тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота (ЧФ).

Kremlin.ru Михаил Развожаев

«Ориентировочно до 21:00 на Северном молу и в Камышовой бухте флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой. В городе все спокойно», — написал он в своём Telegram-канале.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников ВСУ.

Так, в ночь на 4 июня беспилотники совершили атаку на полуостров, было сбито пять украинских БПЛА, ещё четыре ― заглушены и посажены средствами РЭБ. В этот же день беспилотный летательный аппарат сбили в крымском городе Джанкое на севере республики.

За ночь 25 мая в Крыму заглушили или посадили средствами РЭБ, а также сбили средствами ПВО шесть украинских беспилотников. Обошлось без жертв и пострадавших.

В тот же день губернатор Севастополя заявил о сбитых ночью в небе над городом беспилотниках. Два дрона сбили в районе Качи из стрелкового оружия сил Черноморского флота, ещё несколько беспилотников были заглушены.