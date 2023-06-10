Киев, 10 июня, 2023, 21:16 — ИА Регнум. В рамках новой военной помощи Канада передаст Украине сотни ракет класса «воздух — воздух» и тысячи артиллерийских снарядов, сообщил 10 июня телеканал CTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

В частности, Оттава планирует отправить на Украину 288 ракет AIM-7, 10 тыс. снарядов калибра 105 мм. Кроме того, канадские военные примут участие в переобучении украинских лётчиков на военные самолеты западного типа.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Канады Джастин Трюдо 10 июня прибыл в Киев с необъявленным визитом. Ранее он посещал украинскую столицу в мае 2022 года.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трюдо заявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 373 млн долларов. Также в рамках нового пакета помощи Оттава передаст Киеву российский транспортный самолёт Ан-124 «Руслан», который будет предварительно конфискован по новому законодательству страны.

Оттава уже поставила Киеву автоматы и пулемёты, магазины к ним, а также один миллион патронов калибра 5,56 мм. Канада намерена передать Киеву в общей сложности 2,4 млн патронов и 21 тыс. единиц стрелкового оружия. С начала 2022 года государство выделило Киеву помощи на сумму свыше 8 млрд канадских долларов (порядка $5,9 млрд), в том числе один миллиард (порядка $730 млн) составила именно военная помощь.