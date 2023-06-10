Деревня Лесколово, Ленинградская область, 10 июня, 2023, 20:53 — ИА Регнум. Семь человек обратились за медицинской помощью после обрушения трибуны цирка-шапито в Ленинградской области, говорится в заявлении местных властей.

Mos03.ru Скорая помощь

Пострадавшие находятся на обследовании в больнице, пятеро из них — несовершеннолетние, сообщает РИА Новости.

Информация об обрушении трибуны передвижного цирка-шапито в посёлке Лесколово Всеволожского района Ленобласти поступила в 18:35 10 июня, на место выехала пожарная часть. Все зрители, около 120 человек, эвакуировались самостоятельно.

Как ранее передавало ИА Регнум, 30 мая в Ростове-на-Дону произошло обрушение трибуны на футбольном стадионе во время соревнований школьников по футболу. Предварительной причиной обрушения стало ухудшение погодных условий.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что в результате трагедии погиб один человек и пострадали 36. Трое пострадавших детей получили тяжёлые травмы. Областной СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».