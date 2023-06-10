Бухарест, 10 июня, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Страны — члены НАТО пока не достигли консенсуса по вопросу о присоединении Украины к альянсу, эта задача должна быть отложена до окончания боевых действий, хотя на ближайшем саммите НАТО могут быть приняты «определённые решения», приближающие Киев к членству, заявил 10 июня заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Сейчас мы не видим консенсуса внутри НАТО. Думаю, что и президент [Украины Владимир] Зеленский понимает, что пока идёт такая большая и сложная война, тема присоединения Украины к НАТО должна быть отложена», — сказал Джоанэ в интервью румынскому изданию DC News.

Заместитель генсека допустил, что на ближайшем саммите альянса в июле 2023 года в Вильнюсе могут быть приняты определенные решения, приближающие Украину к членству в НАТО, например о повышении Комиссии НАТО — Украина до уровня Совета НАТО — Украина.

9 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что членство Киева в альянсе до окончания военного конфликта невозможно и «спекулировать» на эту тему не стоит. При этом столь же несомненно, что Украина получит от НАТО оружие в широком ассортименте, добавил он.

7 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина не одержит победу в военном конфликте с Россией, то обсуждение её членства в НАТО потеряет всякий смысл. В нынешней ситуации абсолютным приоритетом для Запада является недопущение победы России в этом конфликте, добавил он.