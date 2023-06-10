Белгород, 10 июня, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале поблагодарил глав российских регионов за гуманитарную помощь.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«К нам продолжает поступать гуманитарная помощь — каждый день в больших объёмах. В самом крупном пункте приема гуманитарной помощи — дворце спорта «Космос» — за несколько дней принято 74 машины», — рассказал Гладков.

По его словам, откликнулись и помогли Московская, Липецкая, Воронежская, Орловская, Казанская области, Ставропольский и Краснодарский край. Переговоры о помощи ведутся с Сахалинской областью, Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Северная Осетия — Алания.

«Сегодня лично поддержать наш регион приехал Роман Владимирович Старовойт, губернатор Курской области. Приехал и привез две фуры со всем необходимым для наших жителей», — отметил Гладков.

Он благодарил глав российских регионов за поддержку, подчеркнув, что все регионы сопереживают Белгородской области.

«Наших детей, наши семьи встречают как своих родных и близких. Поэтому с такой поддержкой мы со всеми проблемами справимся», — заключил белгородский губернатор.

Белгородская область за последний месяц подвергается сильнейшей атаке со стороны украинских военных, обстрелы регулярно повторяются.

10 июня ВСУ дважды за день обстреляли село Новостроевка-Вторая, повреждения получили несколько построек и линии электропередачи.

9 июня на одно из офисных зданий в Белгороде упал беспилотник. Детонации не произошло, но загорелся сам БПЛА. Пострадавших в ходе инцидента не было, но крыша, котельная и два автомобиля получили незначительные повреждения.

Также 9 июня губернатор сообщил, что система ПВО сбила на подлёте к Белгороду две воздушные цели. Обошлось без пострадавших, добавил Гладков.