Санкт-Петербург, 10 июня, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Одна девочка пострадала при обрушении трибуны передвижного цирка в посёлке Лесколово Всеволожского района Ленинградской области. Об этом 10 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Отмечается, что сообщение об обрушении трибуны поступило в 18:35, на место выехала пожарная часть. Все зрители, около 120 человек, эвакуировались самостоятельно.

«Пострадала одна девочка 2017 года рождения, которая госпитализирована с переломом ноги», — приводит агентство слова источника.

Ещё трёх человек осмотрели врачи скорой помощи, от госпитализации они отказались. На месте работают правоохранительные органы.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая в Ростове-на-Дону произошло обрушение трибуны на футбольном стадионе во время соревнований школьников по футболу. Предварительной причиной обрушения стало ухудшение погодных условий.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате трагедии погиб один человек и пострадали 36. Трое пострадавших детей получили тяжёлые травмы. Областной СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».