Белгород, 10 июня, 2023, 20:01 — ИА Регнум. ВСУ дважды за день обстреляли село Новостроевка-Вторая в Белгородской области, повреждения получили несколько построек и линии электропередачи, пострадавших нет, сообщил 10 июня глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Дважды за сегодняшний день под обстрел ВСУ попадает село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. Пострадавших нет. Повреждены забор и кровля хозяйственной постройки частного жилого домовладения, а также линия электропередачи», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Работники аварийных и оперативных служб уже работают на месте происшествия, его последствия устраняются, добавил губернатор.

9 июня Гладков сообщил, что на одно из офисных зданий в Белгороде упал беспилотник. Детонации не произошло, но загорелся сам БПЛА. Пострадавших в ходе инцидента не было, но крыша, котельная и два автомобиля получили незначительные повреждения.

Также 9 июня губернатор сообщил, что система ПВО сбила на подлёте к Белгороду две воздушные цели. Обошлось без пострадавших, добавил Гладков.