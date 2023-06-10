Москва, 10 июня, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Шведская компания Essity, которая владеет торговыми марками Zewa, Libresse и Libero, передаст право управления предприятиями в РФ российским акционерам, сообщила 10 июня пресс-служба Минпромторга.

RONALD WITTEK/ ТАСС: EPA: Фабрика Essity в Мангейме.

В ведомстве подтвердили, что руководство шведской компании приняло решение покинуть российский рынок. «Деятельность предприятия будет продолжаться, а данное решение не затронет ассортимент и объёмы выпускаемой продукции, не повлияет на ее стоимость», — заверили в Минпромторге.

Также в министерстве подчеркнули, что рабочие места на предприятиях будут сохранены.

Ранее шведский производитель средств личной гигиены Essity объявил о прекращении деятельности и продаже своего бизнеса на территории в России.

Essity в России принадлежат три фабрики, на них работают примерно 1,3 тыс. работников. Всего компания представлена в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.

В 2022 году после начала специальной военной операции на Украине более 500 иностранных компаний решили приостановить деятельность или вовсе уйти из России. Речь идет об уходе порядка 5 тыс. торговых марок и проектов.

Об уходе с российского рынка Essity сообщила ещё в апреле 2022 года. В качестве причины ухода глава компании Магнус Грот назвал ухудшение условий ведения бизнеса в РФ.