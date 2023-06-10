Гавана, 10 июня, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Власти Китая уже не первый год используют базу на Кубе для сбора разведывательных данных о США, в американской администрации знают об этом и пытаются решить проблему, отметили 10 июня в своей публикации обозреватели журнала Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

О якобы существующей слежке узнали ещё до избрания Джозефа Байдена президентом США, и в 2021 году эта информация была передана новой администрации, сообщил источник издания.

«Когда нынешняя администрация начала работу в январе 2021 года, нас проинформировали о некоторых секретных шагах со стороны Китая по расширению зарубежной логистики, использованию баз и инфраструктуры по сбору [разведданных]», — рассказал источник.

Байден был уведомлён о ситуации и поставил перед спецслужбами задачу войти в диалог с Пекином по данному вопросу, что и было сделано, отметил собеседник журнала, добавив, что после этого диалога активность Китая на Кубе якобы снизилась.

8 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что Куба и Китай достигли «секретного» соглашения о создании на острове базы для слежения за США. По этим данным, Пекин пообещал Гаване инвестиции в обмен на размещение разведывательного оборудования.

В частности, сообщалось о возможном сооружении «объекта», который позволит перехватывать электронные сообщения на юго-востоке США, где расположено множество военных баз США, а также следить за перемещением американских военных кораблей. Власти Китая и Кубы заявили, что данная информация не соответствует действительности.