Новая Каховка, Херсонская область, 10 июня, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Вода, подтопившая Новую Каховку из-за разрушения Каховской ГЭС, практически полностью ушла с улиц города, заявил 10 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Никита Третьяков ИА REGNUM Владимир Леонтьев

«Город по большому счёту освобождён от воды. Откачиваем из подвалов», — сказал Леонтьев в эфире телеканала РБК.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что, по расчётам экспертов, Днепр ниже Каховской ГЭС войдёт в своё привычное русло к 16 июня. За минувшие сутки уровень подъёма воды в Новой Каховке снизился на три метра, в Алёшках — на два метра, в Голой Пристани — на метр, отметил врио главы региона.

Ликвидацией последствий затопления территорий занимаются 795 человек, привлечены 344 единицы техники, и хотя постоянные обстрелы со стороны ВСУ мешают проведению работ, они продолжаются, рассказал Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек Каховской ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов оказались полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС и начали эвакуацию населения.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ пытаются провести контрнаступление.