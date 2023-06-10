Воронеж, 10 июня, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Воронежский «Факел» одержал победу над красноярским «Енисеем» в ответном стыковом матче за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ). Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счётом 2:0.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

В составе «Факела» дубль оформил полузащитник Роман Акбашев. На 10-й минуте он забил с пенальти, а на 70-й реализовал выход один на один с вратарём Евгением Ставером.

Первый матч, который прошёл 7 июня в Красноярске, завершился со счётом 1:0 в пользу «Факела». Таким образом, по сумме двух игр воронежский клуб сохранил место в РПЛ. «Енисей» продолжит выступление в Первой лиге.

«Факел» занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Енисей» стал четвёртым в Первой лиге.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Пари НН» проиграл «Родине» в ответном стыковом матче со счётом 0:2, но сохранил место в РПЛ. По сумме двух игр нижегородский клуб победил — 3:2.