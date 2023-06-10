Нижний Новгород, 10 июня, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Число погибших от отравления суррогатным сидром в Нижегородской области выросло до трёх, в больнице умер пациент. Об этом 10 июня сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Telegram-канале.

Government-nnov.ru Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов

По его словам, несколько дней врачи боролись за жизнь пациента, но прогрессирующая полиорганная недостаточность не оставила шансов. Он умер в реанимации.

«Таким образом, от приёма суррогатного алкоголя в Нижегородской области скончались три человека», — написал Мелик-Гусейнов.

Он добавил, что в больнице остаётся один пострадавший, который находится в крайне тяжёлом состоянии. Сейчас продолжается интенсивное лечение в реанимации.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня стали поступать сообщения, что жители Самарской, Ульяновской областей и других регионов отравились сидром самарского производства. 8 июня в Минздраве РФ проинформировали, что напитком «Мистер Сидр» отравился 101 человек.

Как стало известно 8 июня, ядовитый сидр был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. Это стало основанием для увольнения заместителя начальника ГУ МВД России по региону Юрия Сафронова.