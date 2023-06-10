Париж, 10 июня, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек стала победительницей Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». 10 июня она обыграла в финале представительницу Чехии Каролину Мухову.

Gastón Cuello Ига Свёнтек

Встреча продолжалась 2 часа 46 минут и завершилась со счетом 6:2, 5:7, 6:4.

Свёнтек один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету её соперницы шесть эйсов, две ошибки на подаче и пять брейков из семи.

Для польской теннисистки это третья победа на «Ролан Гаррос». Ранее она побеждала в 2020 и 2022 годах. Также на её счету победа на Открытом чемпионате США (US Open-2022).

Как ранее сообщало ИА Регнум, российская теннисистка Алина Корнеева стала победительницей «Роллан Гаррос» среди юниоров. 10 июня она обыграла в финале представительницу Перу Луссиану Перес-Аларкон со счетом 7:6 (7:4), 6:3.