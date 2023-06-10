Лозанна, Швейцария, 10 июня, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) привело к финансовым убыткам организации. Об этом говорится в финансовом отчёте, опубликованном 10 июня на сайте ISU.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В документе отмечается, что отсутствие россиян на турнирах ISU привело к отсутствию доходов и медийных прав из России.

Ожидается, что убыток организации в 2023 году составит примерно 1 млн швейцарских франков (около 91,6 млн рублей).

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта 2022 года ISU отстранил от международных соревнований российских и белорусских фигуристов, шорт-трекистов и конькобежцев. Кроме того, ISU запретил проводить в России соревнования по конькобежному спорту.

Томас Бах подтвердил, что Международный олимпийский комитет работает над вопросом возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. По его словам, в МОК надеются, что эту миссию удастся выполнить на ранее установленных условиях.