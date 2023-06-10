Шри-Джаяварденепура-Котте, 10 июня, 2023, 18:56 — ИА Регнум. В полицейской академии города Галле, туристического центра Шри-Ланки, открыты курсы русского языка. Об этом 10 июня сообщила руководитель представительства Россотрудничества в Шри-Ланке Мария Попова.

(сс) Sergei Gussev Шри-Ланка

«Русский дом в Коломбо открыл столь востребованные в Галле курсы русистики. Центр русского языка в Галле создан на базе полицейской академии», — приводит её слова ТАСС.

Отмечается, что на курсы уже записались 25 человек. В основном это сотрудники полиции и профессиональные гиды.

Попова рассказала, что преподавать на курсах будет педагог-русист из Русского дома, выпускник РУДН Феликс Фернандо. Сначала уроки будут проходить раз в неделю, потом количество занятий планируется увеличить.

Она подчеркнула, что старт работы курсов выпал на дату между двумя праздниками — международным Днём русского языка 6 июня и Днём России 12 июня.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о начале реализации проекта по созданию в Киргизии девяти школ, где обучение будет проходить на русском языке.

По словам председателя кабинета министров Киргизии Акылбека Жапарова, в республике реализуется гуманитарный проект «Русский учитель за рубежом». Он выразил признательность руководству России за решение о поэтапном увеличении бюджетных мест в вузах России для граждан Киргизии.