Донецк, 10 июня, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил 10 июня в своём Telegram-канале, что в результате обстрела Петровского района города погиб мирный житель.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«В результате варварского обстрела Петровского района по улице Соколовского погиб мужчина 1960 года рождения», — написал он.

Ранее ИА Регнум сообщало о трёх взрывах, которые прогремели в Донецке днём 10 июня. В экстренных службах уточнили, что в столице Донецкой Народной Республики работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Также передавалось, что ВСУ 10 июня выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке.

Южная группировка войск за сутки отразила шесть атак ВСУ в направлениях населённых пунктов Химик, Красногоровка, Первомайское и северной окраины Марьинки.

За сутки, по данным Минобороны РФ на 9 июня, на донецком направлении были уничтожены до 410 военнослужащих ВСУ, а также более 20 единиц техники, в том числе четыре танка, восемь БМП, артиллерийская система М777 и гаубица «Мста-Б». Также в районе Красногоровки был уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.