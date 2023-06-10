Москва, 10 июня, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Фестиваль сидра в Москве перенесён из-за массовых отравлений суррогатной продукцией в ряде регионов России, соответствующую «настоятельную рекомендацию» дали власти столицы, сообщили организаторы мероприятия 10 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Мистер «Сидр»

«За прошедшую неделю мы все стали свидетелями чудовищной трагедии, повлёкшей множество жертв, а также, как следствие, рост информационного фона, искажающего правду о традиционном сидре. Новости, комментарии и жалоба стали причиной настоятельных рекомендаций со стороны властей перенести фестиваль», — отметила организатор фестиваля Алина Локтева в заявлении, размещённом на сайте мероприятия.

Фестиваль попробуют провести в июле 2023 года, запросив у властей Москвы содействие в размещении на городских площадках, добавили организаторы, подчеркнув, что в ходе их мероприятия предполагалось использовать исключительно натуральный сидр, не имеющий никакого отношения к суррогату, ставшему причиной гибели нескольких десятков человек.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам массового отравления граждан суррогатным сидром в нескольких регионах страны. Самарские суды арестовали Дмитрия Егорова, обвиняемого в хищении метанола, из которого производили суррогатный напиток «Мистер Сидр», и другого фигуранта дела — Артёма Айрапетяна, а также сотрудника полиции Ивана Гребёнкина.

По версии следствия, в мае 2023 года Дмитрий Егоров и его отец Алексей, а также сержант полиции Иван Гребёнкин похитили со склада областного ГУ МВД шесть тонн метилового спирта и продали его Айрапетяну, который, в свою очередь, нелегально поставил спирт учредителю ООО «Анди» Анару Гусейнову. Метиловый спирт был использован в создании напитка «Мистер Сидр». Айрапетяна обвинили в оказании небезопасных услуг, Егоровых и Гребёнкин — в краже.

В Минздраве России 8 июня сообщили, что в результате отравления суррогатным напитков в нескольких регионах пострадал 101 человек, 31 человек погиб. Сотрудники Роспотребнадзора изъяли из оборота более 70 тыс. литров суррогатного напитка.