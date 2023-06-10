Фестиваль сидра в Москве перенесен из-за массовых отравлений в регионах
Москва, 10 июня, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Фестиваль сидра в Москве перенесён из-за массовых отравлений суррогатной продукцией в ряде регионов России, соответствующую «настоятельную рекомендацию» дали власти столицы, сообщили организаторы мероприятия 10 июня.
«За прошедшую неделю мы все стали свидетелями чудовищной трагедии, повлёкшей множество жертв, а также, как следствие, рост информационного фона, искажающего правду о традиционном сидре. Новости, комментарии и жалоба стали причиной настоятельных рекомендаций со стороны властей перенести фестиваль», — отметила организатор фестиваля Алина Локтева в заявлении, размещённом на сайте мероприятия.
Фестиваль попробуют провести в июле 2023 года, запросив у властей Москвы содействие в размещении на городских площадках, добавили организаторы, подчеркнув, что в ходе их мероприятия предполагалось использовать исключительно натуральный сидр, не имеющий никакого отношения к суррогату, ставшему причиной гибели нескольких десятков человек.
Как сообщало ИА Регнум ранее, Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам массового отравления граждан суррогатным сидром в нескольких регионах страны. Самарские суды арестовали Дмитрия Егорова, обвиняемого в хищении метанола, из которого производили суррогатный напиток «Мистер Сидр», и другого фигуранта дела — Артёма Айрапетяна, а также сотрудника полиции Ивана Гребёнкина.
По версии следствия, в мае 2023 года Дмитрий Егоров и его отец Алексей, а также сержант полиции Иван Гребёнкин похитили со склада областного ГУ МВД шесть тонн метилового спирта и продали его Айрапетяну, который, в свою очередь, нелегально поставил спирт учредителю ООО «Анди» Анару Гусейнову. Метиловый спирт был использован в создании напитка «Мистер Сидр». Айрапетяна обвинили в оказании небезопасных услуг, Егоровых и Гребёнкин — в краже.
В Минздраве России 8 июня сообщили, что в результате отравления суррогатным напитков в нескольких регионах пострадал 101 человек, 31 человек погиб. Сотрудники Роспотребнадзора изъяли из оборота более 70 тыс. литров суррогатного напитка.