Киев, 10 июня, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 10 июня в своём Telegram-канале, что встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Women Deliver Джастин Трюдо

«Приветствую на Украине премьер-министра Канады Джастина Трюдо и представителей и представительниц его команды», — написал, в частности, Зеленский.

Других подробностей встречи украинский лидер не привёл.

Как сообщало ИА Регнум, Трюдо в сопровождении министра финансов Канады Христи Фриланда 10 июня приехал в Киев с необъявленным визитом.

По информации СМИ, после встречи с президентом Украины он объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $373 млн. Канада также примет участие в многосторонней программе подготовки украинских лётчиков. Уточняется, что в рамках нового пакета военной помощи Оттава передаст Киеву российский транспортный самолёт Ан-124 «Руслан», который будет предварительно конфискован по новому законодательству страны.

Кроме того, премьер-министр Канады объявил о введении санкций в отношении 24 граждан и 17 предприятий России. Причины введения санкций не уточняются, как и список граждан и предприятий, в отношении которых они были введены.

Ранее принадлежащий российской авиакомпании «Волга-Днепр» самолёт был зафрахтован правительством Канады для доставки партии тестов на коронавирус из Китая. Ан-124 прибыл в Оттаву 27 февраля 2022 года, в тот же день Канада ввела санкции против российских авиакомпаний и отказалась выпускать самолёт.