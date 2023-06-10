Донецк, 10 июня, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) Украины 10 июня выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:50 — населённый пункт Кураховка — населённый пункт Александровка: выпущено 10 ракет из РСЗО», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что по Куйбышевскому району Донецка было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм.

Ранее ИА Регнум сообщало о трёх взрывах, которые прогремели в Донецке днём 10 июня. В экстренных службах агентству уточнили, что в столице Донецкой Народной Республики работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 10 июня, что ВС России поразили в ДНР и Харькове штабы двух бригад ВСУ.

Днём ранее сообщалось, что южная группировка войск отразила шесть атак ВСУ в направлениях населённых пунктов Химик, Красногоровка, Первомайское и северной окраины Марьинки.

За сутки, по данным Минобороны РФ на 9 июня, на донецком направлении были уничтожены до 410 военнослужащих ВСУ, а также более 20 единиц техники, в том числе четыре танка, восемь БМП, артиллерийская система М777 и гаубица «Мста-Б». Также в районе Красногоровки был уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.