На ПМЭФ отменён концерт выступившей против СВО группы «Звери»
«Фонтанка»: на ПМЭФ отменён концерт выступившей против СВО группы «Звери»
Санкт-Петербург, 10 июня, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Концерт выступившей против специальной военной операции группы «Звери» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отменён. Об этом 10 июня сообщает «Фонтанка» со ссылкой на организаторов.
Отмечается, что бесплатный концерт на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ-2023 состоится 16 июня. На нём выступят группы «Чиж & Co» и «Джанго» с Алексеем Поддубным.
30 мая организаторы ПМЭФ анонсировали выступление «Зверей», однако в соцсетях подвергли критике решение пригласить группу, которая высказывалась против специальной военной операции и ни разу не выступала перед российскими военными.
Отмечается, что в Смольном заявили, что не анонсировали выступление группы «Звери» и договор заключён не был, поэтому некорректно говорить о замене артистов на концерте ПМЭФ.
Как сообщало ИА Регнум, в мае Рома Зверь устроил дебош в самарском баре, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он кидался семечками в одного из гостей, вёл себя агрессивно. Также стал бросать стулья и нецензурно ругаться. Певца вывели из заведения несколько человек.
По словам PR-менеджера группы Максима Гну, потасовка произошла по вине посетителей, которые настойчиво требовали внимания артиста и просили сфотографироваться. Им отказали в вежливой форме, но те продолжали добиваться своего, что и вызвало реакцию певца.
Продюсер Иосиф Пригожин счёл справедливым отменять концерты критикующих СВО артистов. Он заявил ИА Регнум, что российские власти применяют справедливые и адекватные меры по отношению к артистам, которые пытаются дискредитировать Вооруженные силы или критикуют спецоперацию.