Санкт-Петербург, 10 июня, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Концерт выступившей против специальной военной операции группы «Звери» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отменён. Об этом 10 июня сообщает «Фонтанка» со ссылкой на организаторов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рома «Зверь» Билык

Отмечается, что бесплатный концерт на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ-2023 состоится 16 июня. На нём выступят группы «Чиж & Co» и «Джанго» с Алексеем Поддубным.

30 мая организаторы ПМЭФ анонсировали выступление «Зверей», однако в соцсетях подвергли критике решение пригласить группу, которая высказывалась против специальной военной операции и ни разу не выступала перед российскими военными.

Отмечается, что в Смольном заявили, что не анонсировали выступление группы «Звери» и договор заключён не был, поэтому некорректно говорить о замене артистов на концерте ПМЭФ.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Рома Зверь устроил дебош в самарском баре, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он кидался семечками в одного из гостей, вёл себя агрессивно. Также стал бросать стулья и нецензурно ругаться. Певца вывели из заведения несколько человек.

По словам PR-менеджера группы Максима Гну, потасовка произошла по вине посетителей, которые настойчиво требовали внимания артиста и просили сфотографироваться. Им отказали в вежливой форме, но те продолжали добиваться своего, что и вызвало реакцию певца.

Продюсер Иосиф Пригожин счёл справедливым отменять концерты критикующих СВО артистов. Он заявил ИА Регнум, что российские власти применяют справедливые и адекватные меры по отношению к артистам, которые пытаются дискредитировать Вооруженные силы или критикуют спецоперацию.