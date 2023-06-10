Тегеран, 10 июня, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Президенты Ирана и Франции Эбрахим Раиси и Эммануэль Макрон обсудили развитие отношений двух стран в телефонном разговоре. Об этом сообщило 10 июня агентство IRNA.

En.kremlin.ru Эммануэль Макрон

Макрон в ходе беседы подчеркнул, что Франция намерена взаимодействовать с Ираном, сообщил замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.

«Стороны общались 90 минут», — говорится в сообщении.

Французский и иранский лидеры обсудили пути развития отношений между двумя странами и договорились, что продолжат переговоры по ситуации в регионе и отмене направленных против Тегерана санкций.

Как сообщало ИА Регнум, в мае на церемонии подписания соглашения о создании железнодорожного участка «Решт — Астара» Раиси заявил о большом потенциале сотрудничества Ирана с Россией. Стороны заключили соглашение о совместном строительстве и последующем использовании участка железной дороги в Иране. Президент РФ Владимир Путин отметил важность проекта и заявил, что участок длиной 162 км позволит наладить прямое, беспрерывное, бесшовное железнодорожное сообщение по всей протяжённости маршрута «Север — Юг».