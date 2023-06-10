Ганновер, Германия, 10 июня, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Несколько сотен человек собрались на демонстрацию перед авиабазой Вунсторф в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония, чтобы выразить протест проведению масштабных военных учений НАТО Air Defender, сообщило 10 июня агентство DPA.

Fernando Martinez/dpa/globallookpress Демонстрация против учений НАТО. ФРГ

Акция в районе Ганновера прошла под лозунгом «Практикуй мир, а не войну». Участники демонстрации призвали найти дипломатическое решение и прекратить конфликт на Украине.

«Долой оружие! Нет войне! Разоружение сейчас же!» — такие надписи были видны на плакатах.

По данным полиции, на мирную демонстрацию пришли около 300 человек. Военно-воздушная база в Вунсторфе задействована для материально-технического обеспечения на время учений.

Как сообщало ИА Регнум, учения НАТО Air Defender пройдут с 12 по 23 июня в Германии и соседних странах. Немецкое издание Bild назвало крупнейшие в истории военно-воздушные учения альянса направленными на устрашение России. Германские ВВС задействуют на время учений все доступные национальные военные аэродромы, кроме того, будут использованы воздушные пространства и аэродромы некоторых стран-партнёров. В манёврах будут участвовать 10 тыс. военных из 25 стран, в том числе 6 тыс. военнослужащих бундесвера.