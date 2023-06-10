Грозный, 10 июня, 2023, 17:55 — ИА Регнум. В Чечне из опытных бойцов сформировали два новых полка Министерства обороны России. Об этом 10 июня сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

Глава региона отметил, что военнослужащие 58-й армии Южного военного округа России, которые находятся в Запорожской области, при поддержке ВКС РФ уничтожили большое количество хвалёных вражеских танков Leopard 2A6 и 2A4, БМП M2A2 Bradley, американских бронемашин и другой техники, поставленной Киеву коалицией НАТО.

Он отметил, что уже шестые сутки всё «контрнаступление» ВСУ в этом направлении сводится к тому, что он каждый час теряет живую силу и технику, а российские военнослужащие его громят и освобождают новые территории.

«В нашем регионе из опытных бойцов сформировано два новых полка Министерства обороны «Ахмат-Россия» и «Ахмат-Чечня», которые совсем скоро отправятся в зону проведения СВО и покажут всем, кто сомневался, что Ахмат — сила, Россия — мощь!» — написал Кадыров.

Он напомнил, что в составе 58-й армии в Запорожской области бьёт врагов 42-я дивизия из Чечени, в которую входят полки «Ахмат-Россия», «Ахмат-Чечня», «Север-Ахмат», батальоны «Запад-Ахмат», «Восток-Ахмат» и «Юг-Ахмат», состоящие из чеченских бойцов.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки нанесли поражение двум колоннам бронетехники ВСУ в районах населённых пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка в Запорожской области. На Запорожском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами армейской авиации и артиллерии отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, в направлении населённых пунктов Яблоневое и Новопокровка Запорожской области.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска отбили новую попытку наступления ВСУ в Запорожской области. По его словам, почти всю ночь южнее города Орехова продолжались ожесточенные бои. Наступление подразделений ВСУ было остановлено.

Ранее он заявил, что ВСУ перешли в масштабное наступление в Запорожской области, но понесли колоссальные потери и отступили. Все попытки украинских войск прорвать линию обороны провалились.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ночь на 8 июня ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Противник был остановлен и отошёл с большими потерями. ВСУ потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек.