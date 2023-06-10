Киев, 10 июня, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 10 июня объявил о введении санкций в отношении 24 граждан и 17 предприятий России, сообщил канадский телеканал CTV.

President.gov.ua Джастин Трюдо

Причины введения санкций телеканал не указал, как и список граждан и предприятий, в отношении которых были введены санкции.

Ранее сообщалось, что Трюдо в сопровождении министра финансов Канады Христи Фриланда 10 июня приехал в Киев с необъявленным визитом.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $373 млн. Канада также примет участие в многосторонней программе подготовки украинских лётчиков.

В мае сообщалось, что Канада планирует передать ВСУ 43 управляемые авиационные ракеты класса «воздух — воздух» AIM-9 Sidewinder.

Оттава уже поставила Киеву автоматы и пулемёты, магазины к ним, а также 1 млн патронов калибра 5,56 мм, кроме этого дополнительную партию автоматов планируется отправить в ближайшие недели. Канада намерена передать Киеву в общей сложности 2,4 млн патронов и 21 тыс. единиц стрелкового оружия.

С начала 2022 года государство выделило Киеву помощи на сумму свыше 8 млрд канадских долларов (порядка $5,9 млрд), в том числе 1 млрд (порядка $730 млн) составила именно военная помощь.

В марте Оттава отправила Киеву новую военную технику, в том числе вторую партию танков Leopard 2 и предназначенные для их обслуживания бронированные ремонтно-эвакуационные машины.