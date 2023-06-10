Киев, 10 июня, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины. Об этом 10 июня свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным министерства, сигнал тревоги прозвучал в 16:49 в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях.

Как ранее сообщало ИА Регнум, глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин заявил, что инфраструктура военного аэродрома в городе Миргороде повреждена в результате взрывов.

По его словам, есть определённые повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Пожар удалось локализовать, службы проводят мероприятия по ликвидации последствий и перевозки техники в безопасные места.