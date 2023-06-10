Лондон, 10 июня, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Правительство Великобритании дополнительно выделило Киеву 16 млн фунтов стерлингов для оказания помощи пострадавшим при теракте на Каховской ГЭС, говорится в сообщении МИД королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Великобритания выделила дополнительную гуманитарную помощь в размере 16 млн фунтов стерлингов Украине, которая борется с последствиями наводнения, вызванного разрушением плотины Новая Каховка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на фоне «существующей гуманитарной поддержки в размере 220 млн фунтов стерлингов».

Как сообщало ИА Регнум, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек Каховской ГЭС оказались разрушены.

В результате вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более 30 населённых пунктов оказались полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС и начали эвакуацию населения.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.