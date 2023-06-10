Мелитополь, 10 июня, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Атаки ВСУ на запорожском направлении в последние дни неизменно происходят по ночам, по всей видимости, в Киеве хотят добиться снижения эффективности российской авиации и в то же время использовать преимущества поставляемого Западом оборудования, заявил 10 июня глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Третьи сутки нацисты проводят активные действия наступательного характера в ночное время суток. Этому, на мой взгляд, есть несколько причин. Первая — чтобы снизить эффективность работы нашей авиации, вторая — избежать потерь от точных попаданий ударной роты дронов-камикадзе нашей 42-й дивизии и третья — максимально использовать преимущества от применения поставленных Западом оборудования и приборов», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Ранее 10 июня в Минобороны России сообщили, что в минувшие сутки ВСУ вновь пытались наступать на запорожском направлении и вновь не достигли своих целей. При попытке наступления на запорожском и южнодонецком направлениях ВСУ потеряли до 300 военных, кроме того, в Запорожской области были уничтожены две колонны бронетехники противника, отметили в ведомстве.

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ начали контрнаступление, несут значительные потери (существенно превышающие традиционное соотношение три к одному), но не достигли своих целей. Говоря о причинах, глава государства отметил мужество и героизм военнослужащих ВС России, качество российских вооружений и организацию командования. При этом президент отметил, что наступательный потенциал ВСУ, созданный «благодаря» поставкам с Запада, ещё не исчерпан.