Донецк, 10 июня, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Три взрыва прогремели 10 июня в центре Донецка, сообщает ТАСС.

Mil.ru ПВО в действии

В экстренных службах агентству уточнили, что в столице Донецкой Народной Республики работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщало ИА Регнум, Донецк, как и другие города и населённые пункты новых территорий России, находится под регулярным обстрелом украинских боевиков. Предыдущий раз ВСУ обстреливали Донецк 8 июня. Тогда в городе прогремели два взрыва.

6 июня ВСУ 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Украинские военные выпустили по республике 285 единиц различных боеприпасов. Под огнём ВСУ оказались Горловка, Донецк, Макеевка, Старомихайловка, Еленовка, Докучаевск, Ольгинка, Урожайное.

5 июня украинские войска выпустили в сторону города Макеевки в ДНР противорадиолокационную ракету HARM.