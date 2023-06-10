Москва, 10 июня, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России во время атаки ВСУ за сутки уничтожили более 40 танков, в том числе четыре немецких Leopard, сообщил 10 июня на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

По его словам, больше всего техники было уничтожено на запорожском направлении: девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, а также 14 боевых бронированных машин.

Представитель Минобороны отметил, что с начала проведения специальной военной операции уничтожены 9841 танк и другие боевые бронированные машины.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения немецких танков Leopard во время попытки наступления ВСУ. До этого украинские военные намеренно уничтожили подбитый немецкий танк Leopard, чтобы он не достался российским бойцам в качестве трофея.

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер признал наличие потерь немецких вооружений на Украине. На вопрос, почему так мало слышно о потерях немецких систем вооружений на Украине, он ответил: «Потому что о них не говорят». Паппергер также указал, что в целом разработанные и произведённые в Германии системы вооружений хорошо зарекомендовали себя в ходе конфликта на Украине.

На Западе также обратили внимание на непростую ситуацию для ВСУ в ходе контрнаступления. В США встревожены сообщениями об уничтожении на поле боя немецких танков Leopard.