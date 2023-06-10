Москва, 10 июня, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Соединения группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России уничтожили САУ 2С3 «Акация» и миномётный расчёт ВСУ на херсонском направлении, сообщил 10 июня журналистам представитель экстренных служб области.

«На херсонском направлении уничтожены: САУ 2С3 «Акация» с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом; 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему», — цитирует его ТАСС.

Источник добавил, что в результате были уничтожены пять военных ВСУ, ещё двое получили ранения различной степени тяжести в районе населенного пункта Николаевка.

В районе населённого пункта Тягинка были уничтожены трое военных ВСУ, восемь ранены, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ в течение суток продолжали безуспешные попытки наступать на южнодонецком и запорожском направлениях и в районе города Артёмовска.

Так, в ходе боёв около города уничтожено до 230 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30.