Херсон, 10 июня, 2023, 16:50 — ИА Регнум. По расчётам экспертов, Днепр ниже Каховской ГЭС войдёт в своё привычное русло 16 июня, сообщил 10 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«По предварительным расчётам гидрологов Днепр войдёт в своё привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня», — написал Сальдо в своём официальном Telegram-канале.

Уровень подъёма воды в Новой Каховке за сутки снизился на 3 метра, началась откачка воды и уборка улиц, рассказал также губернатор. В Алёшках за сутки уровень подъёма воды снизился на 2 метра, в Голой Пристани — на метр.

Ликвидацией последствий затопления территорий занимаются 795 человек, привлечены 344 единицы техники, отметил Сальдо. Проведению работ мешают постоянные обстрелы со стороны ВСУ, но ликвидация последствий продолжается, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек Каховской ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов оказались полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС и начали эвакуацию населения.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ пытаются провести контрнаступление.

Власти Украины готовились к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начали сбрасывать воду выше по течению Днепра, чтобы переполнить Каховское водохранилище и сделать последствия катастрофы как можно более разрушительными, отметил в беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин.