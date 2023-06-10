Уфа, 10 июня, 2023, 16:40 — ИА Регнум. В Туймазинском районе Башкирии загорелся резервуар с нефтью. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что на нефтесборном пункте «Япрык» горит вертикальный стальной резервуар с нефтесодержащей жидкостью. По тревоге были подняты 28 огнеборцев, которые задействовали 11 единиц техники. По повышенному рангу пожара на место прибыли и другие экстренные службы.

По предварительной информации, никто не пострадал.

«Причина пожара устанавливается, по одной из версий возгорание могло произойти из-за попадания молнии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что спасатели ликвидировали открытое горение, сейчас они проводят проливку, охлаждение конструкций и элементов резервуара.

Как передавало ИА Регнум, в районе железнодорожной станции Уфы на складе ГСМ произошёл пожар. В МЧС региона уточняли, что загорелись около 60 кубометров ГСМ. Здание вокзала и территория железнодорожной станции повреждения не получили. По предварительной информации, возгорание на опасном производственном объекте произошло из-за несоблюдения правил промышленной безопасности и охраны труда.