Симферополь, 10 июня, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Восемь пострадавших в результате удара ВСУ по пункту временного размещения в Херсонской области, в том числе двоих несовершеннолетних, перевезут в больницы Крыма, сообщили 10 июня в республиканском министерстве здравоохранения.

Кадр из видео Обстрел детского пансионата в Херсонской области тремя ракетами Storm Shadow со стороны ВСУ

По предварительным данным, оба несовершеннолетних получили травмы средней степени тяжести, взрослые — травмы средней и тяжёлой степени, отметили в ведомстве.

«Всем пострадавшим, доставленным в лечебные учреждения Крыма, будет оказана необходимая специализированная медицинская помощь», — цитирует официальный Telegram-канал министерства главу ведомства Константина Скорупского.

Как сообщалось ранее, ВСУ нанесли удар британскими ракетами Storm Shadow по пункту временного размещения граждан, пострадавших от разрушения Каховской ГЭС, в детском пансионате на Арабатской стрелке в Херсонской области. Две ракеты были сбиты системами ПВО, две попали в объект.

Один человек погиб, несколько получили ранения. Они пострадали от ожогов и отравления угарным газом, сообщил ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. В экстренных службах региона заявили, что систему ПВО в Херсонской области в ближайшее время планируется усилить.