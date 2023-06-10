Женева, Швейцария, 10 июня, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Россия будет решать, продлевать или нет Стамбульское соглашение по зерну, только с учётом собственных интересов. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил журналистам по итогам переговоров с ООН в Женеве.

Mid.ru Сергей Вершинин

Отвечая на вопрос о том, будет ли Россия продлевать зерновую сделку после 18 июля при отсутствии изменений, дипломат отметил, что в любых обстоятельствах ориентироваться нужно на чёткое понимание интересов российской стороны.

«Поэтому именно этим мы будем руководствоваться», — сказал Вершинин.

9 июня в Женеве прошёл новый раунд переговоров между Россией и ООН по меморандуму в рамках зерновой сделки. Москву представлял Вершинин, международную организацию — генеральный секретарь ЮНКТАД Ребекка Гринспен.

Ранее в июне Вершинин заявил, что Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки. Существующие перекосы в её выполнении до сих пор не устранены.

Как сообщало ИА Регнум, замминистра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что фактор подрыва аммиакопровода «Тольятти — Одесса» будет учитываться в дальнейших контактах по зерновой сделке.

22 июля 2022 года представители России, Турции, Украины и ООН подписали Черноморскую зерновую инициативу, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трёх портов, включая Одессу. Вторая часть пакетной договорённости — рассчитанный на три года меморандум Россия — ООН — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений и другие задачи. В Москве отмечают, что эта часть договорённости до сих пор не выполняется.