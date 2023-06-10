Одесса, Украина, 10 июня, 2023, 16:33 — ИА Регнум. После разрушения Каховской ГЭС из Херсона к берегам Одессы приплыло многоэтажное здание. Об этом 10 июня сообщил Telegram-канал «Украина. ру».

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

На кадрах видно, что к берегу прибило трехэтажное здание. По информации журналистов, из Херсона здание приплыло к берегам Одессы.

По информации СМИ, к берегам Одессы приплыли вещи из затопленных в Херсонской области домов, а также обломки этих домов. Кроме этого, к берегам Одессы прибивает диваны, холодильники, крыши зданий, также в акватории обнаруживают боеприпасы и мины.

Как передавало ИА Регнум, взрывные предметы и мины дрейфуют вдоль побережья Чёрного моря. По словам советника главы Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, в настоящее время купание в море равно идиотизму, пляжи стали опасной зоной, а в мусоре, который прибивает к берегу, могут оказаться взрывоопасные предметы.

В ночь на 6 июня после очередного обстрела со стороны ВСУ Каховская ГЭС была разрушена. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более 30 населённых пунктов оказались полностью или частично затоплены.

Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. В МИД РФ заявили, что атака Киева на ГЭС — это террористический акт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

По словам председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, к концу дня уровень воды в Голой Пристани и Алёшках упадет ещё на один метр, что ускорит спасательную операцию. Группировка сил МЧС в зоне бедствия в Херсонской области увеличена почти до 350 единиц техники. Спасатели снимают людей с крыш подтопленных домов, оказывают адресную помощь населению, «жителям, которые отказались покинуть свои дома, раздают воду и продукты».