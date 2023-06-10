Киев, 10 июня, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $373 млн, сообщило 10 июня агентство Reuters.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

На пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил, что Канада также примет участие в многосторонней программе подготовки украинских лётчиков.

Ранее сообщалось, что канадский премьер 10 июня приехал в Киев с необъявленным визитом. По информации журналистов, Трюдо прибыл на Украину в сопровождении министра финансов Канады Христи Фриланда.

Как ранее передавало ИА Регнум, Канада поставит на Украину из своих запасов 43 управляемые авиационные ракеты класса «воздух — воздух» AIM-9 Sidewinder. При этом Оттава уже поставила Киеву автоматы и пулемёты, магазины к ним, а также один миллион патронов калибра 5,56 мм.

Канада намерена передать Киеву в общей сложности 2,4 млн патронов и 21 тыс. единиц стрелкового оружия. С начала 2022 года государство выделило Киеву помощи на сумму свыше 8 млрд канадских долларов (порядка $5,9 млрд), в том числе один миллиард (порядка $730 млн) составила именно военная помощь.