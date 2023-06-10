Москва, 10 июня, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения экипажами вертолётов Ка-52 бронированной техники ВСУ. Видео размещено 10 июня в Telegram-канале военного ведомства.

Кадр из видео из телеграм — канала Министерства обороны. Кадры уничтожения экипажами разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 боевой бронированной техники ВСУ западного производства на запорожском направлении

«Кадры уничтожения экипажами разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 боевой бронированной техники ВСУ западного производства на запорожском направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи нанесли удар управляемыми ракетами по колонне бронетехники ВСУ. При этом после уничтожения нескольких бронемашин остальные пытались рассредоточиться, но также были уничтожены.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня Минобороны опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ западного производства экипажем вертолёта Ка-52 на южнодонецком направлении. Отмечается, что после обнаружение движущегося танка по нему был нанесён удар управляемой ракетой.