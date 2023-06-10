Херсон, 10 июня, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Группировка сил МЧС в зоне бедствия в Херсонской области увеличена почти до 350 единиц техники. Об этом 10 июня сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

По его словам, к концу дня уровень воды в Голой Пристани и Алёшках упадет ещё на один метр, что ускорит спасательную операцию. Это даст возможность во многих местах проехать к людям на грузовиках, а не только с помощью плавсредств, пояснил он.

«Группировка сил МЧС в зоне бедствия увеличена почти до 350 единиц техники. Усиливаемся как средствами спасения, так и спецтехникой для санобработки, других задач по ликвидации последствий стихии. Силы МЧС приступают к этой работе», — написал Алексеенко, добавив, что при содействии подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны началась инженерная разведка территорий, с которых сошла вода.

Председатель правительства региона отметил, что для обеззараживания почвы и воды в область были направлены необходимые реагенты.

В настоящее время специалисты по оценке ущерба обследуют дома, чтобы максимально быстро начать выплаты компенсаций за частичную или полную утерю имущества.

«А предварительный расчёт ущерба, нанесенного терактом нацистов инфраструктуре области — социальным объектам, дорогам, сетям и т.д., завершён. Он измеряется колоссальной суммой 11,5 млрд рублей. И эта цифра может быть далеко не окончательной», — отметил Алексеенко.

Как передавало ИА Регнум, ранее около 700 сотрудников МЧС России и 219 единиц спасательной техники были задействованы для помощи пострадавшим районам Херсонской области. Спасатели снимают людей с крыш подтопленных домов, оказывают адресную помощь населению, «жителям, которые отказались покинуть свои дома, раздают воду и продукты».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, по поручению главы государства МЧС предпринимает энергичные меры с задействованием всех возможных дополнительных ресурсов для оказания помощи людям. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что согласно данным на 8 июня число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС, а также в ходе последующей эвакуации увеличилось до семи человек, два человека погибли при обстреле ВСУ эвакуационной зоны, 62 человека госпитализированы в больницы на расстояние более 15 км.