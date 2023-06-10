Москва, 10 июня, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили за сутки более 40 танков и других боевых бронированных машин ВСУ. Об этом 10 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Больше всего техники было уничтожено на запорожском направлении: девять танков, из которых четыре «Леопарда», 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, а также 14 боевых бронированных машин.

Представитель Минобороны отметил, что с начала проведения специальной военной операции уничтожены 9841 танк и другие боевые бронированные машины.

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Как сообщало ИА Регнум, Конашенков заявил, что ВСУ в течение суток продолжали безуспешные попытки наступать на южнодонецком и запорожском направлениях и в районе города Артёмовска. В ходе боёв около города уничтожено до 230 украинских военных, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, две гаубицы Д-30.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны в ДНР был сбит истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины.