В Херсонской области оценили ущерб от разрушения Каховской ГЭС
Власти Херсонской области оценили ущерб от разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей
Херсон, 10 июня, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Ущерб, нанесенный Херсонской области из-за теракта на Каховской ГЭС, предварительно оценивается в 11,5 млрд рублей, сообщил 10 июня глава правительства региона Андрей Алексеенко в своём Telegram-канале.
«Предварительный расчёт ущерба, нанесённого терактом нацистов инфраструктуре области — соцобъектам, дорогам, сетям и так далее — завершён. Он измеряется колоссальной суммой в 11,5 млрд рублей», — написал он.
При этом Алексеенко добавил, что эта цифра может быть далеко не окончательной. Комиссии по оценке ущерба в настоящее время обследуют дома, чтобы максимально быстро начать выплаты компенсаций.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. В МИД РФ заявили, что атака Киева на ГЭС — это террористический акт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.
По словам эколога Александра Нагибина, окончательно масштаб катастрофы определят не сегодня, но уже сейчас понятно, что случившееся ударит по экологии не только Херсонской области, но и таких государств, как Болгария и Турция.