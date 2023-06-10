Херсон, 10 июня, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Ущерб, нанесенный Херсонской области из-за теракта на Каховской ГЭС, предварительно оценивается в 11,5 млрд рублей, сообщил 10 июня глава правительства региона Андрей Алексеенко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Предварительный расчёт ущерба, нанесённого терактом нацистов инфраструктуре области — соцобъектам, дорогам, сетям и так далее — завершён. Он измеряется колоссальной суммой в 11,5 млрд рублей», — написал он.

При этом Алексеенко добавил, что эта цифра может быть далеко не окончательной. Комиссии по оценке ущерба в настоящее время обследуют дома, чтобы максимально быстро начать выплаты компенсаций.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС до разрушения. 2022 г. Херсонская область. Россия

ИА REGNUM Каховская ГЭС. Днепровский каскад ГЭС. Инфографика

ИА REGNUM Плотина Каховской ГЭС

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. В МИД РФ заявили, что атака Киева на ГЭС — это террористический акт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

По словам эколога Александра Нагибина, окончательно масштаб катастрофы определят не сегодня, но уже сейчас понятно, что случившееся ударит по экологии не только Херсонской области, но и таких государств, как Болгария и Турция.